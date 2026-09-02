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Новые школы возвели к 1 сентября в рамках Народной программы «Единой России»

Новые школы возвели к 1 сентября в рамках Народной программы «Единой России»

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию образования. Народная программа партии, действующая с 2011 года, способствовала модернизации инфраструктуры образовательных учреждений по всей стране.

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