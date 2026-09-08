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Аргументы недели

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Иран намерен запретить США запрещать проход по Ормузу

Иран намерен запретить США запрещать проход по Ормузу

Тегеран в ближайшие дни объявит о введении «зоны ограниченного доступа» в Персидском заливе и Оманском море.

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