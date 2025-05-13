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Нижегородская правда

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Нижегородцы рассказали, как отмечали День Победы за границей

Нижегородцы рассказали, как отмечали День Победы за границей

Отгремело 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Парады и шествия прошли не только в Москве, куда приехали лидеры почти 30 стран, и по всей стране, но и далеко за её пределами.

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