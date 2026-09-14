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Погибшими при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск 13 сентября оказались две девушки

Погибшими при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск 13 сентября оказались две девушки

Погибшими в результате атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск 13 сентября оказались две девушки, которые во время удара дрона находились в автомобиле, уточнил мэр города Радмир Беляев.

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