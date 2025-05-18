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Англичанка не просто гадит – Британия нарывается!

Англичанка не просто гадит – Британия нарывается!

В конце апреля с.г. аналитический центр из Кембриджа – «Henry Jackson Society» («Общество Генри Джексона») – выдал программу уничтожения Российского Государственного Строя с использованием самых подлых методов.

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