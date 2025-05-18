В конце апреля с.г. аналитический центр из Кембриджа – «Henry Jackson Society» («Общество Генри Джексона») – выдал программу уничтожения Российского Государственного Строя с использованием самых подлых методов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии