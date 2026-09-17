Польша расширит десантные части и создаст новую авиабазу

Расширить две элитные десантные бригады и создать новую авиабазу решила Польша в рамках увеличения численности вооруженных сил, сообщает 17 сентября Defence24 со ссылкой на Минобороны страны.
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