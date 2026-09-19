Юра Борисов и Ирина Старшенбаум ведут экшен «Девятая планета»

Во второй половине сентября российский кинопрокат обогатится яркими премьерами. В числе новых фильмов фантастический экшен «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум, семейная лента «Как Иван в сказку попал» и драма «Романовы».