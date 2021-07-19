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"Холостяк" Макацария засветился с 19-летней возлюбленной в белоснежном платье: "С колечком! Ура"

"Холостяк" Макацария засветился с 19-летней возлюбленной в белоснежном платье: "С колечком! Ура"

Бизнесмен Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», сфотографировался со своей молодой возлюбленной  36-летний Иракли сейчас строит отношения с 19-летней грузинкой Лизой Чичуа, пишет Politeka.

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