"Холостяк" Макацария засветился с 19-летней возлюбленной в белоснежном платье: "С колечком! Ура"

Бизнесмен Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», сфотографировался со своей молодой возлюбленной 36-летний Иракли сейчас строит отношения с 19-летней грузинкой Лизой Чичуа, пишет Politeka.