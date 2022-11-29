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Шалимов о драке «Зенита» и «Спартака»: «Родригао начал конфликт. Будь там реальный боец, ему бы сразу оторвали голову»

Игорь Шалимов высказался о драке «Зенита» и «Спартаке». «Что касается драки — мы просто не видим потасовки, которые случаются в Аргентине или в Африке.

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