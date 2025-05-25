Новосибирцы прошли Крестным ходом в День славянской письменности и культуры

В рамках праздничного молебна у Свято-Никольской часовни Андрей Травников поздравил земляков с Днём славянской письменности и культуры: «Братья Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности, родились в многодетной семье, отец их был военным.
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