В Германии электрический дрон с двигателем от Porsche разогнали до 699 км/ч Немецкая компания Quantum Systems Group установила неофициальный мировой рекорд скорости для .
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В Германии электрический дрон с двигателем от Porsche разогнали до 699 км/ч Немецкая компания Quantum Systems Group установила неофициальный мировой рекорд скорости для .
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