Время больничных у работающих россиян планируется сократить на 15 %

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в рамках заседания коллегии Роспотребнадзора заявил, что к 2030 году в стране планируется сократить количество дней временной нетрудоспособности на 15 %.
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