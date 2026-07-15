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Гинеколог объяснила, чем опасно долгое ношение мокрого купальника

Гинеколог объяснила, чем опасно долгое ношение мокрого купальника

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Купание в море и бассейне, долгое ношение мокрого купальника, перелеты и смена климата могут вызвать интимный дискомфорт, если в микрофлоре уже есть условно-патогенные микроорганизмы.

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