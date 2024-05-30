Беспилотники возвратили в войска артиллерию

Борьбу с беспилотниками в зоне СВО без зенитных установок сейчас сложно представить. И пока российская сторона успешно ими пользуется, западные страны не могут предложить аналогов, так как давно отказались от разработки подобного вооружения, ещё после Второй мировой.
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