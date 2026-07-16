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Контрафронт

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Саудовская Аравия: KLM объявила, что полеты в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) в...

Саудовская Аравия: KLM объявила, что полеты в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), аэропортов Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF) и Эр-Рияда имени короля Халеда (RUH/OERK) в Саудовской Аравии остаются приостановленными как минимум до 23 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.

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