В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Дельфин-белобочка, которого две недели выхаживали в полевых условиях специалисты центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих и добровольцы, скончался от болезни после сброса в бухту канализационных стоков, сообщили в центре "Безмятежное море".