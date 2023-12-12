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Каким же образом вертолет держится в воздухе и не падает

Каким же образом вертолет держится в воздухе и не падает

﻿﻿Наверняка, у каждого человека с детства возник вопрос, как вертолет держится в воздухе. И это логично, поскольку все мы, даже жители отдаленных горных сел, видели вертолет, то уже приземлившийся на землю, то летящий в небе.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Есть один вопрос к неизвестному автору-популяризатору данной  статейки относительно его весьма странного заключения: &quot; В принципе, двигатели, установленные на вертолете, позволяют ему перемещаться в космосе.&quot; Поясните, пожалуйста, нам непосвященным На Что Будут Опираться Винты вашего вертолета, даже с вашими двигателями в БЕЗВОЗДУШНОМ (безопорном) пространстве для создания хоть какой-то тяги!!!
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13 час.
ВП
Владимир Первушин
И еще. Самолет взлетает не благодаря ускорению, как написано, а при достижении необходимой для взлета скорости. Автор знает разницу между ускорением и скоростью?
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5 час.

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