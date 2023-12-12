Каким же образом вертолет держится в воздухе и не падает

Vladimir Soukhatchev

Есть один вопрос к неизвестному автору-популяризатору данной статейки относительно его весьма странного заключения: " В принципе, двигатели, установленные на вертолете, позволяют ему перемещаться в космосе." Поясните, пожалуйста, нам непосвященным На Что Будут Опираться Винты вашего вертолета, даже с вашими двигателями в БЕЗВОЗДУШНОМ (безопорном) пространстве для создания хоть какой-то тяги!!!