144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп. Nubia NaviX Ultra полностью рассекречен

Флагман Nubia обещает не просто отвечать на команды, а самостоятельно выполнять задачи пользователя через приложенияКомпания Nubia недавно представила новый смартфон NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире аппарат с полноценным ИИ-агентом и обработкой искусственного интеллекта прямо на устройстве.
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