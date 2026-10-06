В трёх крупных городах Алтая МегаФон признан лидером по качеству голосовой связи

Высокие результаты обеспечило активное строительство новых базовых станций и модернизация действующей инфраструктуры — с начала года инженеры оператора провели работы примерно на 140 телеком-объектах.
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