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Почеттино о «Челси»: «Мы точно добьемся успеха. Вот увидите. Возможно, сегодня вы скажете: «Он сумасшедший». Но я не сумасшедший»

Почеттино о «Челси»: «Мы точно добьемся успеха. Вот увидите. Возможно, сегодня вы скажете: «Он сумасшедший». Но я не сумасшедший»

«Челси» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков в 16 матчах, и находится ближе к зоне вылета, чем к лидирующему «Ливерпулю».

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