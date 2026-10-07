Суд в Москве оштрафовал Twitch на 14 млн рублей

Таганский районный суд Москвы назначил два административных штрафа на общую сумму 14 млн рублей компании Twitch Interactive, Inc.
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