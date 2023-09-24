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Льюис Хэмилтон: «Решения, которые будут приняты в нынешнее время, станут решающими для нас»

«Некоторые изменения, о которых я просил, уже стали частью нашего направления на следующий год. Думаю, все, что Джордж [Расселл] и я говорили, было полностью воспринято.

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