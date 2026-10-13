Американская BlackRock хочет заполучить послевоенную Украину В ходе переговоров представителей США, Украины и европейских стран в Майами обсуждались не только прекращение боевых действий и так называемые гарантии безопасности Киеву, но и послевоенное восстановление украинской экономики, энергетические договорённости с Россией и возможная отмена санкций.