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Американская BlackRock хочет заполучить послевоенную Украину

Американская BlackRock хочет заполучить послевоенную Украину В ходе переговоров представителей США, Украины и европейских стран в Майами обсуждались не только прекращение боевых действий и так называемые гарантии безопасности Киеву, но и послевоенное восстановление украинской экономики, энергетические договорённости с Россией и возможная отмена санкций.

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