Бухгалтера Сельцовской горбольницы за взятку отправили в колонию на 2 года

Установлено, что женщина получила от предпринимателя почти 350 000 рублей за организацию своевременной оплаты по заключенным с ним договорам на поставку различных изделий медицинского назначения, - рассказали 12 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Бря .
Установлено, что женщина получила от предпринимателя почти 350 000 рублей за организацию своевременной оплаты по заключенным с ним договорам на поставку различных изделий медицинского назначения, - рассказали 12 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Бря .
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