Китаянка устроилась на 16 работ разом. 3 года везде получала деньги, но никогда не работала

У нас ТАК работают дворники-гастербайтеры. Устраиваются убирать в 10-15 домах, НО НИГДЕ НЕ УБИРАЮТ!! Жаловаться бесполезно!! Крайне редко выловишь, притащишь гастербайтера к дому - убирай!!!.... Что-то вроде "делает", НО НЕ делает!! Фокусники!! Администрация и управляющие компании, в которых учредителями являются работники администрации - самоустранились.

Дмитрий Гурин

Ну значит Вы не умеете общаться с руководством управляющих компаний а точнее просто лень собирать материалы, обходить жильцов точнее хозяев квартир с просьбой подписать коллективный иск в суд и т.д. Хочешь жить умей вертеться. У нас в домах (5 многоквартирных домов 60-х годов постройки) управляйка шустрит как электовеник. Просто прокуратура ген. директору УК вкатал последнее и далеко не китайское предупреждение........