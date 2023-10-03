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    Ну значит Вы не умеете общаться с руководством управляющих компаний а точнее просто лень собирать материалы, обходить...Китаянка устроила...

Китаянка устроилась на 16 работ разом. 3 года везде получала деньги, но никогда не работала

Китаянка устроилась на 16 работ разом. 3 года везде получала деньги, но никогда не работала

Молодая китаянка устроилась сразу в 16 разных фирм. Женщина 3 года исправно получала деньги, но при этом не проработала ни одного дня.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Пока есть лохи, будут процветать и лохотронщики!
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17 час.
лл
лина любимцева
У нас ТАК работают дворники-гастербайтеры. Устраиваются убирать в 10-15 домах, НО НИГДЕ НЕ УБИРАЮТ!! Жаловаться бесполезно!!   Крайне редко выловишь, притащишь гастербайтера к дому  - убирай!!!.... Что-то вроде &quot;делает&quot;, НО НЕ  делает!! Фокусники!! Администрация и управляющие компании, в которых учредителями являются работники администрации -  самоустранились.
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12 час.
Дмитрий Гурин
Ну значит Вы не умеете общаться с руководством управляющих компаний а точнее просто лень собирать материалы, обходить жильцов точнее хозяев квартир с просьбой подписать коллективный иск в суд и т.д. Хочешь жить умей вертеться. У нас в домах (5 многоквартирных домов 60-х годов постройки) управляйка шустрит как электовеник. Просто прокуратура ген. директору УК вкатал последнее и далеко не китайское предупреждение........
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6 час.

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