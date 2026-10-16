В России начали закрываться алкогольные магазины. Об этом сообщило исследование «Известий» со ссылкой на источники.
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