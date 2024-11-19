Мигранты, граждане России - приоритеты расставлены. Полиции дан сигнал: Суть посыла Путина объяснил депутат

АЛ

Александр Лагуткин

Вы что понимаете под понятием Россия? У нас куча этнических диаспор, которые по сути являются ОПГ. Но они существуют легально, хотя их действия разрушают эффективность и власти, и силовиков. А человеку-россиянину, придется защищать свих родных и близких, которые для него являются Россией. И если наших детей и инвалидов с фронта уже избивают дикари из всяких сволочных землячеств, то создание россиянами дружин самообороны просто необходимо, раз власть не может обеспечить необходимую защиту своим гражданам. Тогда вообще для кого эта власть, и власть ли это?