Президент России Владимир Путин в рамках форума "Валдай", в частности, коснулся проблемы миграционного кризиса в стране.
Мигранты, граждане России - приоритеты расставлены. Полиции дан сигнал: Суть посыла Путина объяснил депутат
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Поэтому я и говорю, что у россиян остается один путь, - создавать "дружины самообороны" от этих оккупантов всех мастей и вооружаться.
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53 мин.
Дмитрий Бакланов
А посмотреть финансирование надо. Иначе все эти "отряды самообороны" в критический момент пойдут против России, сами того не замечая.
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50 мин.
АЛ
Александр Лагуткин
Вы что понимаете под понятием Россия? У нас куча этнических диаспор, которые по сути являются ОПГ. Но они существуют легально, хотя их действия разрушают эффективность и власти, и силовиков. А человеку-россиянину, придется защищать свих родных и близких, которые для него являются Россией. И если наших детей и инвалидов с фронта уже избивают дикари из всяких сволочных землячеств, то создание россиянами дружин самообороны просто необходимо, раз власть не может обеспечить необходимую защиту своим гражданам. Тогда вообще для кого эта власть, и власть ли это?
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37 мин.
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