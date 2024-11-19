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Мигранты, граждане России - приоритеты расставлены. Полиции дан сигнал: Суть посыла Путина объяснил депутат

Мигранты, граждане России - приоритеты расставлены. Полиции дан сигнал: Суть посыла Путина объяснил депутат

Президент России Владимир Путин в рамках форума "Валдай", в частности, коснулся проблемы миграционного кризиса в стране.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Поэтому я и говорю, что у россиян остается один путь, - создавать &quot;дружины самообороны&quot; от этих оккупантов всех мастей  и вооружаться.
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53 мин.
Дмитрий Бакланов
А посмотреть финансирование надо. Иначе все эти &quot;отряды самообороны&quot; в критический момент пойдут против России, сами того не замечая.
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50 мин.
АЛ
Александр Лагуткин
Вы что понимаете под понятием Россия?  У нас куча этнических диаспор, которые по сути являются ОПГ. Но они существуют легально, хотя их действия  разрушают  эффективность и власти, и силовиков.  А человеку-россиянину, придется  защищать свих родных и близких, которые для него  являются Россией.  И если наших детей и инвалидов с фронта уже избивают дикари из всяких сволочных землячеств, то создание россиянами дружин самообороны просто необходимо, раз  власть не может обеспечить необходимую защиту своим гражданам. Тогда вообще для кого эта власть, и власть ли это?
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37 мин.

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