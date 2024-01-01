Во Владивостоке объявили об угрозе цунами

Мэрия Владивостока объявила об угрозе цунами до 0,3 м в регионе. «Объявлена тревога цунами! Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — говорится в сообщении администрации.
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