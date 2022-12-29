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Барак Обама: «Пеле осознавал способность спорта объединять людей, как один из самых известных спортсменов в мире»

Бывший президент США Барак Обама опубликовал сообщение, посвященное Пеле. Экс-форвард сборной Бразилии умер сегодня после длительной борьбы с раком.

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