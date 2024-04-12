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«Доктор, а я проснусь?» 5 глупых вопросов анестезиологу об общем наркозе

«Доктор, а я проснусь?» 5 глупых вопросов анестезиологу об общем наркозе

Собрали самые популярные страхи и домыслы в одну статью. Екатерина Мазеина Даже при современном уровне медицины многие люди до сих пор боятся общего наркоза.

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Комментарии
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Сергей Гришин
Как за наркоз заплатишь, так и проснешься или нет!
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13 час.
Татьяна Шуйская
Пункт 3 - страх очень даже оправдан, по крайней мере среди возрастных пациентов. Две соседки в возрасте умерли, не выходя из наркоза...
Ответить
13 час.
Татьяна Х
Много лет назад подруга проснулась во время кесарева, рассказывала, ощущения как будто живот собаки рвут. Анестезиолог смотрел не на её лицо, а на операцию, она смотрела на него, а даже рукой не могла пошевелить, когда он, наконец посмотрел на неё, аж перепугался. Потом приходил, просил прощения и, чтобы она никому не говорила. Тогда она родила двух девочек.
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49 мин.

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