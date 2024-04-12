«Доктор, а я проснусь?» 5 глупых вопросов анестезиологу об общем наркозе

Татьяна Х

Много лет назад подруга проснулась во время кесарева, рассказывала, ощущения как будто живот собаки рвут. Анестезиолог смотрел не на её лицо, а на операцию, она смотрела на него, а даже рукой не могла пошевелить, когда он, наконец посмотрел на неё, аж перепугался. Потом приходил, просил прощения и, чтобы она никому не говорила. Тогда она родила двух девочек.