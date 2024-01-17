Трепова рассказала, зачем выполняла задания кураторов

Страна и люди

Устроившая теракт Дарья Трепова заявила, что хотела уехать волонтером на УкраинуДарья Трепова во время выездного заседания Второго Западного окружного военного суда, 16 января 2023 годаПетр Ковалев/ТАСС Дарья Трепова, устроившая теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, рассказала, зачем выполняла задания украинских кураторов.