Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трепова рассказала, зачем выполняла задания кураторов

Трепова рассказала, зачем выполняла задания кураторов

Устроившая теракт Дарья Трепова заявила, что хотела уехать волонтером на УкраинуДарья Трепова во время выездного заседания Второго Западного окружного военного суда, 16 января 2023 годаПетр Ковалев/ТАСС Дарья Трепова, устроившая теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, рассказала, зачем выполняла задания украинских кураторов.

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