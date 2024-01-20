Один человек погиб и 17 получили травмы с начала года в результате наезда автомобилей в Крыму

С начала текущего года на дорогах Республики Крым зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в которых 1 человек погиб 17 получили травмы, среди них трое несовершеннолетних.
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