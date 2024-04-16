Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин Сегодня 13K прочитали Здравствуйте, друзья! В Вене была проведена 67 сессия комиссии ООН, где заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин объявил, что в России будет пересматривать все доселе существующие международные отношения будут пересмотрены.