Плату за предоставление сведений из ЕГРН удвоят

Росреестр намерен с 1 января 2025 года повысить вдвое тарифы на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает "Российская газета" со ссылкой на проект приказа ведомства.
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