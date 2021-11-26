Газовая атака: двое грабителей с баллончиком нагло врывались в дома приморцев

Газовая атака: двое грабителей с баллончиком нагло врывались в дома приморцев

Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в разбойных нападениях. Мужчины, вооружившись газовым баллончиком, врывались в дома жителей сел Уссурийского городского округа.

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