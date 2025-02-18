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Русская весна

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В Германии заявили, что Трамп поможет Европе снова стать «нормальной»

В Германии заявили, что Трамп поможет Европе снова стать «нормальной»

Президент США Дональд Трамп поможет Европе снова стать «нормальной» и принимать во внимание интересы РФ в регионе, считает член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк.

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