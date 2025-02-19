❕В Крыму за всё время очистили от мазута 215 километров берега В МЧС России сообщили, что специалисты обследуют 525 километров берега.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕В Крыму за всё время очистили от мазута 215 километров берега В МЧС России сообщили, что специалисты обследуют 525 километров берега.