Россияне рассказали о плюсах отдыха в бархатный сезон

Большинство российских туристов считают бархатный сезон лучшим периодом для путешествий. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» совместно со «Сбер Еаптекой».
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