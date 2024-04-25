Хорошо пошло

Арест замминистра обороны Иванова — те самые решительные действия, которых так ждали на фронте и в тылу Задержания в высших эшелонах власти всегда вызывают особый ажиотаж, но арест замминистра обороны в воюющей стране – это тем более сенсация.
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