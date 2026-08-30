Посол МИД РФ заявил о серьёзном рассмотрении США применения ядерного оружия в Европе

В интервью телеканалу RT посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов сообщил, что ряд факторов указывает на то, что США серьёзно рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий.
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