Босс Genesis подтвердил, что клиенты заинтересованы в гибридах

На Фестивале скорости в Гудвуде глобальный руководитель марки Майк Сонг дал понять, что в настоящий момент полностью электрические силовые установки выглядят для покупателей не такими привлекательными, как комбинированные.
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