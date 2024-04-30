Axios: Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Соединенных Штатов Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест высокопоставленных чиновников еврейского государства, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.
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