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Axios: Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС

Axios: Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Соединенных Штатов Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест высокопоставленных чиновников еврейского государства, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Ага, евреи не подсудны, им убивать можно, ведь это- другое. Они же не гои какие то! Байден, по сути имея еврейскую семью, должен прислушаться, отмазать, а то как то не по пацански получается.
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