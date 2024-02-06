В библиотеке им. А. М. Горького во Владивостоке открылась выставка приморского художника

Библиотеки давно стали не только книжными сокровищницами, но и местами для культурных встреч. Горьковка, например, уже не первый год занимается представлением приморских художников и за это время стала авторитетной выставочной площадкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии