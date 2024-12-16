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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34-летний Таварес – самый возрастной игрок в истории «Торонто» с натуральным хет-триком. Он забросил 3 шайбы подряд в матче с «Баффало»

34-летний форвард «Лифс» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:3) – 3:3 (32:41, большинство), 4:3 (33:51), 5:3 (57:48, в пустые).

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