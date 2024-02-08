Semafor: Карлсон встречался в России со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон в ходе визита в Россию встречался с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей главу Белого дома Джо Байдена в домогательствах, сообщает Semafor.
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