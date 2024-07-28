Что случилось с флагами, которые астронавты Аполлона разместили на Луне? Максим Морозов55 лет назад подъем флага Аполлона-11 на поверхность Луны занял 10 минут во время двух с половиной часового приключения Нила Армстронга и Базза Олдрина в июле 1969 года.