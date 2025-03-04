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Тихон Хренников. Родом из Ельца

Тихон Хренников. Родом из Ельца

Народный артист СССР. Автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 8 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки и музыки для театральных постановок.

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