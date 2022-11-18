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Журналист Таха: Катар подкупил сборную Эквадора, чтобы выиграть первый матч ЧМ

Журналист Таха: Катар подкупил сборную Эквадора, чтобы выиграть первый матч ЧМ

Катарская сторона подкупила сборную Эквадора, чтобы выиграть на матче — открытии чемпионата мира. Об этом написал в соцсетях журналист, руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха со ссылкой на источники в обеих странах.

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