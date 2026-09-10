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Филипп Янковский и Анна Михалкова в новой версии «Курьера»: кто сыграет героев культовой советской драмы

Филипп Янковский и Анна Михалкова в новой версии «Курьера»: кто сыграет героев культовой советской драмы

Попытки переснять советскую киноклассику зрители всегда встречают с настороженностью. Публика отлично помнит знакомые сюжеты и лица, а на малейшую фальшь реагирует мгновенно.

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