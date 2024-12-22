Губернатор Клычков: над территорией Орловской области уничтожено 20 БПЛА

В ночь на воскресенье средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы успешно ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram.
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